Familienministerin gibt Beratungsstellen mehr Fördergeld

Die Beratungsstellen seien auch während des Corona-Lockdowns nicht gänzlich geschlossen gewesen, nun sei aber wieder der Vollbetrieb aufgenommen worden. „Es finden wieder Spiel-, Still- und Familiengruppen statt“, sagte die hochschwangere Familienministerin, die ihr erstes Kind Anfang Juli erwartet. Familien hätten in der Krise enorm viel geleistet und geschultert. „Sie waren eine tragende Säule“, so Raab.