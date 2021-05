Scharfe FP-Kritik an Grünem Pass und EU-Eigenmittelbeschluss

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat einen Tag vor der Nationalratssondersitzung, bei der die gesetzlichen Grundlagen für den „Grünen Pass“ geschaffen werden sollen, diese Corona-Maßnahme einmal mehr scharf kritisiert. Das Vorgehen der Regierungsfraktionen komme einem „Rollkommando-Parlamentarismus“ gleich, sagte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Für verfassungswidrig hält Kickl den am Donnerstag im Bundesrat zur Abstimmung stehenden EU-Eigenmittelbeschluss.

Beim Entwurf zum „Grünen Pass“ gehe es um „ganz große Bereiche des Datenschutzes“ und um „massive Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte“. Das Vorhaben bedeute, dass der Begriff „gesund“ abgeschafft werde. „Anstelle dessen tritt ein Begriff wie ‚potenziell ansteckend‘“, so Kickl - und man müsse ab nun stets die eigene „Ungefährlichkeit“ beweisen. Dies alles passiere „ohne Evidenz“, denn die Mehrheit sei von Corona nicht betroffen: „99,7 Prozent der Bevölkerung haben mit der Krankheit Covid-19 überhaupt nichts zu tun.“ „Ich würde das als Gesundheitskommunismus bezeichnen, den man hier versucht, einzuführen“, so Kickl, der an die SPÖ appellierte, nicht mitzustimmen.