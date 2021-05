Dürrenmatts „Stoffe“: Fünf Bände und 30.000 Seiten online

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) hat über zwanzig Jahre lang seinen Schreibprozess dokumentiert und darüber 30.000 Manuskriptseiten hinterlassen: „Stoffe - zur Geschichte meiner Schriftstellerei“ wird am heutigen Dienstag veröffentlicht. Dieses sogenannte „Stoffe“-Projekt umfasst fünf Bände, mit Faksimiles illustriert; zeitgleich wird die Edition im Netz zugänglich gemacht.

Erstmals ist demnach das gesamte Manuskriptarchiv mit seinen 30.000 handschriftlichen und maschinengeschriebenen Seiten zu Dürrenmatts „Stoffen“ zugänglich. Damit sich die Leserin, der Leser in diesem Konvolut überhaupt orientieren kann, sind editorische Hilfsmittel eingebaut, mit denen sich selbst einen Pfad darin anlegen kann, verspricht in einer Mitteilung von Dienstag die Schweizerische Nationalbibliothek, die hinter diesem Mammutprojekt steht.

Entsprechend haben die beiden Dürrenmatt-Forscher und Herausgeber Ulrich Weber und Rudolf Probst jahrelang an der Ausgabe von Dürrenmatts „Stoffen“ gearbeitet. In das Werk haben sie neben den Texten Audio-, Foto- und Filmmaterial integriert. Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt im letzten Jänner räumten die beiden Forscher ein, dass „Die Stoffe“ auch für sie eine Zumutung gewesen seien. Aber: Sie seien auch ein ungeheuer reicher Textfundus, der selbst sie immer wieder Neues entdecken ließ. „Dürrenmatt ist ein Autor, der viel zu wenig wieder gelesen wird, weil vorab die kanonischen Texte so eingängig wirken“, sagte Weber zu Keystone-SDA.