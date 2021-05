Weniger Wegsperren für psychisch Kranke

Die Bundesregierung hat ihre Reform des Maßnahmenvollzugs fertig und schickt den Gesetzesentwurf heute, Dienstag, in Begutachtung. Psychisch kranke Rechtsbrecher können damit nur noch dann potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Delikt mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist (bei besonders hoher Gefährlichkeit schon ab einem Jahr). Neu dazu kommt, dass auch Terroristen in die Rückfallstäter-Kategorie aufgenommen werden.