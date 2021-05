Neue Runde der Wiener Iran-Atomverhandlungen

Die Wiener Gespräche über eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) gehen am Dienstagnachmittag in eine neue Runde. Die Gespräche würden wieder aufgenommen in Hinblick auf eine mögliche Rückkehr der USA in das Abkommen, so ein Sprecher der EU-Delegation bei den internationalen Organisationen in Wien. Zuletzt herrschte Optimismus über eine näher rückende Vereinbarung. Die Gespräche der Gemeinsamen Kommission des JCPOA sollen um 16.00 Uhr beginnen.