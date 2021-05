Bald die Hälfte der erwachsenen EU-Bürger einmalig geimpft

Fast die Hälfte aller Erwachsenen in der EU wird nach Angaben der EU-Kommission bald eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Der Anteil werde diese Woche auf 46 Prozent steigen, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag auf Twitter. Dies sei „ein neuer Meilenstein“ der EU-Impfkampagne. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen auf ihrem Gipfel in Brüssel wegen der Gefahr durch Virus-Varianten dennoch zur Vorsicht aufrufen.