US-Bürger wählen wegen lauter Zikaden den Notruf

Diese könnten eine ganze Reihe verschiedener und sehr lauter Töne erzeugen, hieß es in der Mitteilung. Die Behörde gab zugleich Entwarnung: Die Insekten, die sich vor der Paarung in Bäume begeben, seien für Menschen harmlos. „Sie können nicht stechen oder beißen, aber sie können Sie mit einem Ast verwechseln.“

Unter dem Posting der Behörde meinte ein Facebook-Nutzer über die Zikaden: „Das Geräusch erinnert mich an die Soundeffekte in sehr alten Science-Fiction-Filmen.“ Ein anderer Nutzer stimmte zu und verwies auf die Science-Fiction-Serie „The Invaders“ (auf Deutsch damals „Invasion von der Wega“) aus den 1960er-Jahren. „Die Zikaden klingen wie die fliegenden Untertassen, die in der Sendung zur Landung ansetzen“, schrieb er in die Kommentarspalte.