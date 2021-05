Arnautovic für EM zuversichtlich: „Sieht sehr gut aus“

Marko Arnautovic hat die Bedenken um seine Fitness vor der anstehenden Fußball-EM zerstreut. „Ich hatte heute noch eine Behandlung beim Physiotherapeuten vom Nationalteam, es sieht sehr gut aus“, sagte der China-Legionär, der zuletzt an einer Muskelzerrung laborierte, am Dienstag nach seiner Rückkehr nach Österreich in einem ORF-Beitrag.