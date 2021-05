Präsidentin aus Estland besucht Österreich

Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid ist am Mittwoch im Rahmen eines Staatsbesuchs in Wien zu Gast. Zunächst empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Amtskollegin um 10.30 Uhr in der Hofburg. Um 14.30 Uhr trifft Kaljulaid den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und wird sich dabei auch in das Goldene Buch der Stadt Wien eintragen. Im Anschluss ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geplant (15.00 Uhr).