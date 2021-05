Koalition und SPÖ einig beim Grünen Pass

Koalition und SPÖ haben sich auf die Gesetzesvorlage zum Grünen Pass verständigt. Damit kann die - noch am Dienstagabend auch an die anderen Parteien versandte - Vorlage für die Änderung des Epidemiegesetzes nicht nur morgen, Mittwoch, in der Sondersitzung des Nationalrats beschlossen werden. Mit dem Einvernehmen mit der SPÖ droht ihr auch am Donnerstag im Bundesrat keine Blockade.