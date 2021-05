Experten verlangen mehr Geld für den Maßnahmenvollzug

Differenziert fällt das Urteil der Experten zur Reform des Maßnahmenvollzugs aus: Das Netzwerk Kriminalpolitik begrüßt die Pläne für die Unterbringung psychisch kranker Rechtsbrecher - so weit bekannt - prinzipiell, weist aber darauf hin, dass für ein Gelingen deutlich mehr Geld und Personal nötig sei. Kritisch gesehen wird das Vorhaben, Terroristen als Rückfallstäter für zehn Jahre „einweisen“ zu können. Für Richterpräsidentin Sabine Matejka geht der Entwurf hier „zu weit“.

Die Regierung plant, dass auch Terroristen als „gefährliche Rückfallstäter“ eingestuft werden können und damit nach Abbüßen der Haft für weitere bis zu zehn Jahre in Hochsicherheitsabteilungen „untergebracht“ werden können.

Die Beurteilung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, wäre aber „äußerst schwierig“: Bei nur einer ähnlichen Tat wäre es - anders als etwa bei jahrelangen Einbruchsdiebstählen - wohl „ein bisschen wie Teesudlesen“, ob ein „Hang zu strafbaren Handlungen“ vorliegt. Matejka hielte es für sinnvoller, die Terror-Delikte in den bestehenden Katalog der Rückfalls-Täter-Bestimmung aufzunehmen - und für alle die gleichen bestehenden Kriterien anzuwenden.

Das Netzwerk Kriminalpolitik - dem neben der Richtervereinigung auch die Rechtsanwaltskammer, die Strafverteidiger-Vereinigung, der Weiße Ring, der Verein Neustart sowie Strafrechtsexperten angehören - stellt den Sinn dieser „Anlassgesetzgebung“ infrage. Die vom Innenminister eingesetzte Zerbes-Kommission habe eine solche Reform nicht für nötig erachtet. „Die Ursachen, dass der genannte Terroranschlag nicht verhindert werden konnte, liegen in mehrfachem Staatsversagen. Aus diesem Anlass eine zusätzliche Sanktion einzuführen, ist unangebracht“, hieß es in einer Stellungnahme.

„In die richtige Richtung“ gehe, so Matjeka, hingegen das Grundkonzept der Justizministerin für die Unterbringung psychisch Kranker. Aber es komme freilich auf die konkrete Ausgestaltung an. Und wesentlich sei hier auch, ob die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zu wenig Geld und zu wenig Personal „war bisher das größte Problem“, frühere Reformvorhaben - die inhaltlich schon fixiert waren - seien an mangelnder Finanzierung gescheitert, erinnerte Matejka.