Erste Messe „Parallel Vienna Editions“ eröffnet

Die schwarze Wurst-Skulptur von Erwin Wurm, die in der hohen Eingangshalle des Atelierhauses der Akademie empfängt, liegt mit 220.000 Euro am oberen Rand des Preis-Spektrums, die neue Licht-Skulptur „Lost in Thought“ von Brigitte Kowanz mit 9.000 Euro in der Mitte und die Kleinkeramiken von Mariella Lehner am Stand der Galerie Rudolf Leeb um 120 Euro am unteren Rand. „Es ist eine gute Sache, mit diesem niederschwelligen Format zu starten. Die Leute müssen ja einkaufen quasi wieder neu lernen“, meinte Leeb im Gespräch mit der APA. Leeb setzt hier in seinem jungen Angebot vor allem auf Kleinkeramiken und Porzellanfiguren und wird am 10. Juni in seiner ersten Ausstellung in den bisherigen Räumen der Galerie Chobot in der Domgasse die Deutsche Franziska Frings präsentieren.