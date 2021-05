Vulkan Ätna erneut ausgebrochen - Keine Verletzten

Das Naturschauspiel am Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien geht weiter: Am Mittwochvormittag schossen erneut Lava und Asche aus dem Krater auf der Südostseite. „Das Donnern war wirklich so laut, dass sogar die Türen gezittert haben“, berichtete eine Bewohnerin aus der Nähe der Stadt Catania südlich des Ätna. Aus dem 3.300 Meter hohen Berg im Osten der Insel sei außerdem dicker Qualm zu sehen gewesen. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es nicht.