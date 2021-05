Ex-Berater: Johnson wollte sich Coronavirus spritzen lassen

Der einst wichtigste Berater des britischen Premierministers Boris Johnson hat der Regierung katastrophales Versagen zu Beginn der Corona-Pandemie vorgeworfen. Johnson selbst habe das Virus völlig unterschätzt, sagte Dominic Cummings am Mittwoch vor Parlamentsabgeordneten in London. Der Regierungschef habe sich sogar absichtlich mit Corona infizieren lassen wollen, um zu zeigen, dass das Virus nicht gefährlich sei, behauptete er.

Minister, Beamte und Berater seien „katastrophal hinter den Standards zurückgeblieben, die die Öffentlichkeit in einer Krise erwarten darf“, sagte Cummings. „Als die Öffentlichkeit uns am meisten gebraucht hat, haben wir versagt.“ Die Regierung habe die Anzeichen der sich ausbreitenden Pandemie nicht erkannt, so der Ex-Berater Erst Ende Februar 2020 sei gesehen worden, dass die vorbereiteten Krisenpläne „hohl“ seien. Die Regierung habe zu spät zu Homeoffice-Arbeit aufgerufen und Pubs sowie Sportstätten zu lange offen gelassen. Cummings entschuldigte sich bei den Angehörigen der Corona-Toten.

Der britische Premierminister Johnson verteidigte seinerseits seine Corona-Politik. „Wir haben in jeder Phase versucht, den Verlust von Menschenleben zu minimieren“, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament in London. Der Umgang mit der Pandemie sei „entsetzlich schwierig“. Der Premier betonte: „Keine der Entscheidungen war einfach. Es ist für jede Region traumatisch, in einen Lockdown zu gehen.“