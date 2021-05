Trainer Glasner wird Hütter-Nachfolger in Frankfurt

Eintracht Frankfurt setzt auch in Zukunft auf einen österreichischen Trainer. Der Oberösterreicher Oliver Glasner, bisher Coach des VfL Wolfsburg, wird beim deutschen Fußball-Bundesligisten die Nachfolge des Vorarlbergers Adi Hütter antreten. Das gaben die beiden Vereine am Mittwoch bekannt. Glasner erhält einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2024.

Der 46-Jährige hat Wolfsburg in dieser Saison auf Rang vier und damit in die Champions League geführt. Sein Vertrag mit dem VfL lief noch bis 2022. Doch Berichte über eine Ausstiegsklausel, sein fehlendes Bekenntnis zu einem Verbleib und ein offenbar belastetes Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke erschwerten eine sportlich sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zuletzt immer mehr.

Glasner kam 2019 als Nachfolger von Bruno Labbadia nach Wolfsburg, nachdem er den LASK aus der zweiten Liga bis in die Europa League geführt hatte. In seiner ersten Saison in Deutschland leitete er auch den VfL auf einen Europa-League-Platz. In seiner zweiten Saison entwickelte sich der VW-Club zu einem Champions-League-Kandidaten.