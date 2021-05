Hamas-Chef weist jüngste Pläne zum Gaza-Wiederaufbau zurück

Der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, lehnt eine bedeutende Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) beim Wiederaufbau des Küstengebiets nach dem Gaza-Konflikt ab. Er kritisierte in dem Zusammenhang Anmerkungen von US-Außenminister Antony Blinken. Dieser hatte am Dienstag bei einem Besuch in Ramallah gesagt, die USA seien für einen Wiederaufbau durch die PA, nicht durch die Hamas. Israel, die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.