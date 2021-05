Heftiger Wirbelsturm „Yaas“ trifft Indien

Ein heftiger Zyklon hat die indische Ostküste getroffen. Sturm „Yaas“ kam am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten zwischen 130 und 140 Stundenkilometern an Land, wie der indische meteorologische Dienst mitteilte. Der Zyklon brachte viel Regen und bis zu vier Meter hohe Wellen.

Die Größe des Schadens könne erst später festgestellt werden, so der Chef des Katastrophenschutzes des anderen betroffenen Bundesstaates Odisha. Dort sei mindestens ein Mensch gestorben. Flughäfen in der Region seien geschlossen worden und mindestens 40 Fernverkehrszüge ausgefallen. Knapp zwei Millionen Menschen waren zuvor laut Behörden in Notunterkünfte gebracht worden. Im Bundesstaat Orisha werden zurzeit aber etliche Unterkünfte als Corona-Behandlungszentren verwendet - das Abstandhalten ist in den verbleibenden also schwieriger. Am Mittwochabend schwächte sich der Sturm nach Angaben des meteorologischen Dienstes etwas ab.