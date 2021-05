Erster Sieg für Kanada bei WM, Deutschland verliert erstmals

Kanada hat mit dem ersten Sieg bei der Eishockey-WM in Riga die Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Nach drei Niederlagen kam der 26-malige Weltmeister am Mittwoch mit einiger Mühe zu einem 4:2 (2:0,1:2,1:0) gegen Norwegen. Das deutsche Team musste hingegen nach drei Siegen mit dem 2:3 (0:0,2:1,0:2) gegen Aufsteiger Kasachstan einen Rückschlag hinnehmen. Österreichs Olympia-Quali-Gegner Weißrussland unterlag Großbritannien 3:4 (0:1,1:2,2:1).

Kanada erwischte einen perfekten Start. Adam Henrique von den Anaheim Ducks traf schon nach 22 Sekunden und Assist-Geber Connor Brown (Ottawa Senators) stellte auf 2:0 (10.). Doch die Norsker glichen durch Thomas Valkvae Olsen (30.) und Mats Rosseli Olsen (31.) aus, eine erneute Überraschung lag in der Luft. Andrew Mangiapane von den Calgary Flames (35.) und Henrique in Unterzahl (51.) fixierten aber den Erfolg der „Ahornblätter“. Diese müssen nun die restlichen Matches in Gruppe B gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um unter die letzten acht zu kommen.