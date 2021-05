Glyphosat - Bayer kündigt Umgang mit potenziellen künftigen Klagen an

Bayer kündigt nach der Ablehnung eines Einigungsvorschlags im Glyphosat-Streit in den USA Maßnahmen zum weiteren Vorgehen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Round-up an. Der Leverkusener Konzern schreibt in einer Pflichtmitteilung in der Nacht zum Donnerstag, er werde weiterhin auf dem US-Privatkundenmarkt aktiv sein, aber „umgehend mit Partnern über die Zukunft von Glyphosat-basierten Produkten auf diesem Markt diskutieren“.