Villarreal erstmals Europa-League-Sieger nach Elferkrimi

Villarreal hat überraschend die Fußball-Europa-League gewonnen. Der spanische Ligasiebente rang am Mittwochabend im Endspiel in Gdansk Manchester United in einem packenden Elfmeterschießen mit 11:10 nieder und durfte sich über den ersten Titel in der Club-Geschichte freuen. Für Trainer Unai Emery war es bereits der vierte Triumph (dreimal mit FC Sevilla) im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb, womit er zum alleinigen Rekordsieger aufstieg. Nach 120 Minuten war es 1:1 gestanden.

Gerard Moreno brachte die Spanier vor 9.500 Zuschauern in der 29. Minute in Führung. Es war der 30. Pflichtspieltreffer für den 29-jährigen Spanier in der laufenden Saison, der siebente in der Europa League, in der er auch im Sechzehntelfinale gegen Salzburg doppelt getroffen hatte. Der 34-jährige Stürmer-Routinier Edinson Cavani sorgte mit dem Ausgleich (55.) und seinem 17. Tor in einem Bewerbsspiel 2020/21 für die Verlängerung. Da dort eigentlich nichts passierte, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Da vergab von 22 Schützen nur ManUnited-Tormann David de Gea. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer verpasste seinen ersten Titel mit United, das vor dessen Amtszeit 2017 noch in der Europa League triumphiert hatte.

Ohne den am Sprunggelenk angeschlagenen Kapitän Harry Maguire setzte der dreifache Champions-League-Sieger aus England die ersten Akzente. Scott McTominay (7.) schoss genauso vorbei wie auch Luke Shaw (20.). Der einzige Treffer fiel auf der anderen Seite und, da spielerisch wenig nach vorne ging, wenig überraschend nach einer Standardsituation. Nach einem Parejo-Freistoß setzte sich Moreno im Duell mit Victor Lindelöf durch und schoss ein. Danach gelang es den „Red Devils“ vor der Pause nicht mehr, den Abwehrriegel des „Gelben U-Bootes“ zu knacken.

Gleich nach Wiederbeginn war United neuerlich nicht wach in der Defensive, hatte aber Glück, dass Carlos Bacca im Strafraum nicht richtig zum Abschluss kam (47.). Dadurch blieb man im Spiel und meldete sich kurze Zeit später auch richtig zurück. Ein Pogba-Schuss wurde geblockt, Cavani reagierte am Schnellsten und glich mit dem „Spitz“ aus sechs Metern aus. Das war eine gewaltige Moralinjektion für die Engländer, die klar das Kommando übernahmen, die Spanier in der eigenen Hälfte einschnürten, allerdings trotzdem kaum gefährlich wurden. Nennenswert war nur ein Pogba-Kopfball, der aber deutlich über das Tor ging (89.).

