„Tom & Huck“ im Theater der Jugend: Kinderkrimi nach Twain

Mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn hat das kaum etwas zu tun: Im Theater der Jugend, wo man seit langem auf Dramatisierungen großer Prosa-Stoffe setzt, spielt man seit gestern „Tom & Huck“, doch an Mark Twain erinnert nicht mehr viel. Clemens Pötsch und Felix Metzner haben aus den 1876 und 1884 erschienenen Schlüsselwerken der Kinderliteratur einen in den 1960ern spielenden Kinder-Krimi gemacht, der in Inhalt wie Machart antiquiert wirkt.