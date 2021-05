Schulen sollen im Sommer für Sportvereine öffnen

Schulen sollen im Sommer für Vereine ihre Turnhallen und Außensportanlagen öffnen. Dazu rufen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Städte- und Gemeindebund in Schreiben an die Bürgermeister bzw. Direktoren auf. Kinder und Jugendliche hätten in der Coronakrise besonders darunter zu leiden gehabt, dass der Zugang zu gemeinsamer Bewegung und gemeinsamem Sport in der Schule stark beeinträchtigt gewesen sei.