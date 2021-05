Millionenmetropole Melbourne wieder im strikten Lockdown

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne geht nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen von Freitag an zunächst für sieben Tage gelten, wie die Behörden mitteilten. Dann darf man sein Zuhause nur noch aus wichtigen Gründen verlassen - beispielsweise für eine Impfung. Auch darf man sich nur noch in einem Umkreis von maximal fünf Kilometern bewegen.

Vergangenes Jahr hatte in Melbourne bereits ein monatelanger Lockdown mit strengen Ausgangsbeschränkungen gegolten. Nun verzeichneten die Behörden in Victoria am Donnerstag elf neue Fälle. Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat mindestens 34 aktive Infektionen, größtenteils mit der hochansteckenden indischen Variante des Virus.