SPÖ will Wahrheitspflicht auch im Kleinen U-Ausschuss

Der „kleine Untersuchungsausschuss“ zu den Corona-Beschaffungen der türkis-grünen Regierung hat sich am Donnerstag mit dem Thema Hygiene Austria und der Gratismasken-Aktion für Senioren befasst. Große neue Erkenntnisse gab es nicht, wie Abgeordnete im Anschluss an die Sitzung der APA berichteten. Es wurde aber für die letzten zwei Sitzungen die Ladung neuer Auskunftspersonen beschlossen.

Heute wurden zwei Vertreter der Post und eine Mitarbeiterin des Faserherstellers Lenzing, der gemeinsam mit Palmers an der Hygiene Austria beteiligt war, befragt. Geladen waren ursprünglich Post-Chef Georg Pölzl und der frühere Hygiene Austria-Vorstand Tino Wieser. Sie hatten sich allerdings entschuldigt und werden nun am letzten Tag, den 10. Juni, neuerliche geladen. Die nächste Sitzung findet schon kommende Woche am 1. Juni statt, da werden Impfkoordinatorin Katharina Reich und der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, befragt.