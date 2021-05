Thiem startet bei French Open gegen Spanier Andujar

Dominic Thiem startet bei den mit 34,37 Mio. Euro dotierten French Open in Paris gegen den Spanier Pablo Andujar ins Turnier. Dies ergab die am Donnerstagnachmittag vorgenommene Auslosung für das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Sollte sich der als Nummer vier gesetzte US-Open-Sieger durchsetzen, trifft er in der zweiten Runde entweder auf Radu Albot (MDA) oder Federico Delbonis (ARG).