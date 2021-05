Letzte EU-Staaten billigten Corona-Wiederaufbauplan

Nach Angaben von EU-Vertretern könnten die in dem Corona-Wiederaufbauplan vorgesehenen Darlehen und Finanzhilfen in Höhe von 672 Milliarden Euro nach der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten ab Juli ausgezahlt werden. „Das Ziel ist, dass die Gelder ab dem Sommer ausgezahlt werden sollen“, hatte Vize-Kommissionschef Valdis Dombrovskis am Samstag in Lissabon angekündigt.