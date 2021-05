Corona-Benefiz mit über 50 Künstlern beim Wiener Stephansdom

Mehr als 50 Künstler stellen sich Freitagabend in den Dienst der guten Sache und werden bei einem Benefiz Gelder für die Corona-Hilfe sammeln. Initiiert hat das Event der ehemalige Life Ball-Organisator Gery Keszler. In einer Show im Stephansdom und auf der Bühne davor wird der Umgang von Österreichs Vorfahren mit Krisen und großen Herausforderungen im Laufe der letzten sieben Jahrhunderte inszeniert. Der Dom wirkt als symbolischer Mittelpunkt von „Austria for Life“.