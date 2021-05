AUA nimmt Moskau-Flüge unter Umgehung von Belarus wieder auf

Die russischen Behörden haben Austrian Airlines am Freitag die Genehmigung für eine alternative Flugroute von Wien nach Moskau erteilt, die nicht über belarussischen Luftraum führt. Austrian Airlines kann somit den am Freitag geplanten Flug OS 601/602 von Wien nach Moskau und zurück durchführen. Das teilte die AUA der APA mit.

Als „wichtiges und richtiges Signal“ bewertet Luftfahrt-Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP), dass die AUA die Genehmigung für den heutigen Flug nach Moskau erhalten hat. „Es ist im österreichischen und russischen Interesse, dass alle Flüge nach und über Russland problemlos durchgeführt werden“, so Brunner in einer Aussendung.

Air France hat unterdessen zum dritten Mal in Folge einen Rückflug von Paris nach Moskau abgesagt, der Weißrussland (Belarus) umgeht. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag. Die Tracking-Service-Daten von Flightradar24 zeigten, dass der Airbus A319-Flug der französischen Fluggesellschaft in Paris um 9:25 Uhr starten und um 14:15 Uhr Moskauer Zeit in Moskau landen sollte. Die verfügbaren Informationen zeigen laut ANSA an, dass dieser Flug storniert wurde.