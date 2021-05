Global 2000 beeinsprucht Betriebserlaubnis für AKW Mochovce

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat am Freitag bei der slowakischen Atomaufsicht Einspruch gegen die Betriebserlaubnis des dritten Reaktorblocks im Atomkraftwerk Mochovce eingelegt. „Durch unseren heute eingereichten Einspruch wird die Betriebserlaubnis erst einmal nicht wirksam, daher kann Atom-Brennstoff vorerst nicht in den Reaktor eingeführt werden“, betonte Global-2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner in einer Aussendung.