Hoyos löst Donig als NEOS-Generalsekretär ab

Die NEOS bekommen Ende Juni einen neuen Generalsekretär: Nikola Donig verlässt die Oppositionspartei nach drei Perioden als Generalsekretär seit 2016 und wechselt zu einer NGO. In der Funktion als pinker Generalsekretär folgt ihm der 30-jährige Nationalratsabgeordnete Douglas Hoyos, teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit.

Hoyos wird formell Ende Juni vom Parteivorstand abgesegnet werden. Am 18. und 19. Juni findet eine Mitgliederversammlung der NEOS in Linz statt, wo die turnusmäßige Wahl des neuen Bundesvorstands und die Wiederbestellung von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Programm stehen. Hoyos habe als Vorsitzender im Rechnungshof-Ausschuss und jetzt auch im „kleinen Untersuchungsausschuss“ gezeigt, „weshalb Österreich in wichtigen Bereichen wie etwa Aufklärung und Kontrolle oder der Digitalisierung nicht vom Fleck kommt und kennt als langjähriger NEOS auch unsere interne Organisation hervorragend“, streute Meinl-Reisinger dem Niederösterreicher in einer Aussendung Rosen. „Als Abgeordneter wird er auch die Zusammenarbeit zwischen Partei und Parlamentsklub einen Schritt weiterbringen.“