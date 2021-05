Hohe Haftstrafen für Paar nach brutalem Raub an Burgenländer

Eine 29-Jährige und ihr Freund (33) sind am Landesgericht Eisenstadt zu hohen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im Juli 2020 einen 75-jährigen Mann in seinem Haus in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben sollen. Der 33-Jährige erhielt eine Haftstrafe von 17 Jahren, die Frau von zwölf Jahren, sagte Richterin Karin Lückl am Freitag. Der Mann war nicht geständig, die 29-Jährige teilweise.