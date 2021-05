Österreichischer Boxsport in Tokio definitiv nicht vertreten

Auch in diesem Sommer werden keine Boxsportler aus Österreich zu Olympia-Ehren kommen. Kurz vor dem Quali-Turnier in Paris zog sich Superschwergewichts-Athlet Aleksandar Mraovic, der zuletzt in Tirol trainiert hatte, einen Absplitterungsbruch im rechten Handgelenk zu und muss passen. Ein Wiener Bezirksgericht lehnte indes den Antrag auf einstweilige Verfügung ab, mit dem der zweite Tokio-Kandidat Marcel Rumpler den Verband ÖBV zwingen wollte, ihn für Paris zu nominieren.