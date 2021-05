Biontech liefert übernächste Woche 58.500 Dosen weniger

Mehr als 4,8 Millionen Coronavirus-Impfungen sind in Österreich bereits durchgeführt worden. Der Hersteller Biontech/Pfizer hat nun angekündigt, übernächste Woche zwölf Prozent weniger Dosen zu liefern. Das bedeutet in der Kalenderwoche 23 insgesamt 58.500 Dosen weniger als ursprünglich zugesichert. „Das ist weniger, als derzeit im Schnitt in Österreich an einem Tag verimpft wird“, hieß es dazu aus dem Gesundheitsministerium.