Kanada ringt bei Eishockey-WM furiose Kasachen nieder

Nach dem historisch schlechten Start hat die Eishockey-Nationalmannschaft von Kanada bei der WM in Riga den zweiten Sieg in Serie erkämpft und ihre Viertelfinal-Chance gewahrt. Den überraschend starken Aufsteiger Kasachstan rangen die Kanadier am Freitag mit 4:2 (1:0,1:1,2:1) nieder.