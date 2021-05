Die Wiener Austria geht mit dem sportlichen Führungsduo Manuel Ortlechner und Manfred Schmid in die nächste Fußball-Saison. Schmid, langjähriger Co-Trainer des aktuellen Cheftrainers Peter Stöger, ist der neue Cheftrainer, Ortlechner übernimmt die Funktion des Sportdirektors. Beide erhielten einen Vertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr, gaben die Wiener am Freitagabend bekannt.