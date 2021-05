Italienerin Samantha Cristoforetti wird ISS-Kommandantin

Cristorofetti war 19 Jahre lang Mitglied der italienischen Luftwaffe. 2014 flog sie zum ersten Mal zur ISS. Nach knapp 200 Tagen im All kehrte sie mit einem Sojus-Raumschiff zur Erde zurück. Am 7. Juni 2015 hatte Cristoforetti mit 199 Missionstagen die US-Amerikanerin Sunita Williams als Rekordhalterin für Langzeitflüge von Frauen im Weltall abgelöst. Die in Mailand geborene Cristoforetti, Mutter einer vierjährigen Tochter, hat unter anderem in München studiert und ist ausgebildete Kampfpilotin. Sie spricht zahlreiche Sprachen - darunter auch fließend Deutsch.