Bergsteiger-Legende Messner heiratete zum dritten Mal

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (76) hat laut Medienberichten zum dritten Mal geheiratet. Wie „Die Neue Südtiroler Tageszeitung“ in ihrer Online-Ausgabe meldete, gaben der Italiener und seine Lebensgefährtin Diane Schumacher (41) sich am Freitag im Ratssaal der Gemeinde Kastelbell-Tschars in Südtirol das Ja-Wort. Laut Bericht fand die Hochzeit in der Vinschgau-Gemeinde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Familien- und Freundeskreis statt.