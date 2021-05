Titelverteidiger Finnland im WM-Viertelfinale

Titelverteidiger Finnland hat sich am Samstag als erste Mannschaft für das Viertelfinale der Eishockey-WM in Riga qualifiziert. Die Finnen besiegten Deutschland mit 2:1 und sind in den ausstehenden zwei Spielen nicht mehr aus den Top 4 der Gruppe B zu verdrängen. Auch die USA sind auf Aufstiegskurs, in der Gruppe A stehen Russland und die Slowakei vor dem Aufstieg. Dank des ersten zweistelligen Siegs des Turniers ist auch Kasachstan noch im Aufstiegskampf.