„Vollgas“-Aktion der ÖVP gegen Kirche war länger vorbereitet

Die „Vollgas“-Aktion der ÖVP gegen die katholische Kirche im Jahr 2019 war länger vorbereitet. Das zeigen vom Finanzministerium an den Ibiza-Ausschuss übermittelte Mails, über die die Tageszeitung „Österreich“ am Sonntag berichtete. Demnach hat das Kanzleramt schon am 4. März eine Aufstellung „aller steuerlichen Begünstigungen im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften“ angefordert. Am 13. März erfolgte die Aufforderung, gegenüber den Kirchenvertretern „Vollgas“ zu geben.