Warner stark in zweiten Tag des Götzis-Meetings gestartet

Damian Warner ist auch in den zweiten Tag des Mehrkampfmeetings in Götzis fulminant gestartet. Er gewann am Sonntag im Mösle-Stadion die 110 m Hürden in 13,36 Sekunden, damit verbesserte er den von ihm innerhalb eines Zehnkampfes gehaltenen Weltrekord in dieser Disziplin (zuvor 13,54/2015). Er führt nach sechs Disziplinen mit 5.802 Punkten vor seinem Landsmann Pierce Lepage (5.389) und dem Schweizer Finley Gaio (5.229).