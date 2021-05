Warner mit zwei Siegen stark in zweiten Götzis-Tag gestartet

Warner hatte am Samstag mit 4.743 Punkten das beste Halbzeitergebnis eines Zehnkämpfers in der Geschichte aufgestellt. Er verpasste über 100 m in 10,14 Sekunden den von ihm gehaltenen Weltrekord nur um 2/100 und flog im Weitsprung mit dem kanadischen Rekord von 8,28 m zum neuen Disziplinen-Weltrekord - jeweils freilich Weltbestmarken innerhalb eines Zehnkampfes. Am Sonntag schaffte er dies auch über 110 m Hürden, in 13,36 Sekunden verbesserte er die von ihm gehaltene Zehnkampf-Bestmarke in dieser Disziplin. Den Diskus schleuderte er auf 48,43 m, so gut war er noch nie in einem Mehrkampf gewesen.