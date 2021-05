Motorrad-Pilot Dupasquier stirbt an Sturzverletzungen

Der beim Motorrad-WM-Lauf in Mugello (Italien) schwer verunglückte Schweizer Jason Dupasquier ist am Sonntag gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Careggi-Spitals in Florenz der Deutschen Presse-Agentur. Der 19-Jährige war am Samstag im Qualifying der Moto3-Klasse gestürzt und vom Motorrad eines nachfolgenden Fahers touchiert worden. Er erlitt ein Polytrauma mit schweren Verletzungen des Gehirns, an Oberkörper und Unterleib.