ÖFB-Team gegen England ohne Arnautovic

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Testspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF 1) in Middlesbrough gegen England auf Marko Arnautovic verzichten. Das erklärte Teamarzt Michael Fiedler am Sonntagvormittag im ÖFB-Camp in Bad Tatzmannsdorf. Der China-Legionär laboriert noch an den Nachwirkungen einer vor wenigen Wochen erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.