SPÖ und NEOS lehnen Allparteienkooperation gegen ÖVP ab

SPÖ und NEOS lehnen das von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl vorgebrachte Kooperations-Angebot gegen die ÖVP ab. Die SPÖ verwies am Sonntag darauf, einen fliegenden Koalitionswechsel schon im Februar per Vorstandsbeschluss ausgeschlossen zu haben. Skepsis meldete auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger an. „Ich glaube, da sind doch die einen oder anderen inhaltlichen Themen mehr als nur Fragezeichen“, sagte sie in der ORF-Pressestunde.