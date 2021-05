Kanada wahrt bei WM mit Pflichtsieg Viertelfinal-Chance

Die junge Eishockey-Auswahl Kanadas kann bei der Weltmeisterschaft in Lettland dank eines souveränen Pflichtsiegs noch auf den Viertelfinal-Einzug hoffen. Die Kanadier deklassierten das weiter punktlose Italien am Sonntag in Riga mit 7:1. Die Basis legten die Nordamerikaner mit vier Toren im ersten Drittel. Andrew Mangiapane vom NHL-Team Calgary Flames steuerte zwei Tore und zwei Assists zum Sieg bei.