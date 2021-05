Vietnam plant Massentests in Ho-Chi-Minh-Stadt

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus wollen die vietnamesischen Behörden Massentests in Ho-Chi-Minh-Stadt durchführen. Dies berichteten staatliche Medien am Sonntag. Das frühere Saigon ist mit 13 Millionen Einwohnern die größte Stadt des südostasiatischen Landes. Stadtoberhaupt Nguyen Than Phong sagte nach einem Bericht der Zeitung VnExpress, dass ein Testprogramm mit 100.000 Tests pro Tag für Risikogruppen starten solle.