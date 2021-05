Westafrikanische Staatschefs beraten über Putsch in Mali

Nach dem zweiten Putsch in Mali binnen eines Jahres haben die Staats- und Regierungschefs der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS über eine gemeinsame Reaktion beraten. Am Sondergipfel am Sonntag in Ghana nahm auch Malis neuer Übergangspräsident Assimi Goïta teil, der bereits den Putsch im vergangenen August angeführt hatte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drohte mit einem Truppenabzug, sollte sich Mali in eine islamistische Richtung entwickeln.