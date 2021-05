Comeback des Kinos: Traumstart für „A Quiet Place 2“

Nach einem katastrophalen Jahr für Amerikas Filmbranche ist der post-apokalyptische Thriller „A Quiet Place 2“ überraschend gut in den Kinos gestartet. Der Blockbuster mit Emily Blunt spielte in den USA am Wochenende 48 Millionen Dollar (39,53 Mio. Euro) ein, wie das renommierte Branchenportal „Box Office Mojo“ berichtete. Ein Rekord in der Pandemie und nah an der Summe, die der erste Teil des Blockbusters erzielt hatte.