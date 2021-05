Zidane beklagt mangelnden Respekt von Real Madrid

Ex-Trainer Zinedine Zidane hat sich einem Zeitungsbericht zufolge in einem bitteren Abschiedsbrief an seinen bisherigen Herzensclub Real Madrid gewandt. „Ich gehe, weil ich das Gefühl habe, dass der Verein mir nicht mehr das nötige Vertrauen entgegenbringt und die Unterstützung gewährt, um mittel- oder langfristig etwas aufzubauen“, zitierte die Sportzeitung „AS“ am Montag aus einem offenen Brief des Franzosen, der den neuen Club von ÖFB-Kicker David Alaba verlassen hatte.