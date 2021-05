Schopp brennt „auf die nächsten 99 Ligaspiele“ mit Hartberg

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Cheftrainer Markus Schopp verlängert. Der 47-jährige Grazer, der zuletzt mit anderen Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht worden war, hat den Verein aus der Oststeiermark bisher in 99 Partien in der Liga betreut, teilte der TSV am Montag mit. „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieser Erfolgsgeschichte bleiben zu dürfen und brenne schon auf die nächsten 99 Ligaspiele“, sagte Schopp.

Bezüglich die Laufzeit des Vertrages oder anderer Details machte der Verein keine Angaben. Schopp, früher u.a. im Nachwuchs seines Stammvereins Sturm Graz Trainer, ist seit 2018 in Hartberg. Im ersten Jahr wurde in der letzten Runde der Klassenerhalt geschafft, in der zweiten Bundesliga-Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Qualifikation für die Meistergruppe und Erreichen des Europacup-Play-offs. In weiterer Folge gelang auf diesem Weg die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.